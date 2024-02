Diretor do Atlético, Rodrigo Caetano, sofreu nova punição do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e terá que cumprir 45 dias de suspensão. A decisão é válida apenas para partidas do Campeonato Brasileiro.

Caetano foi sentenciado no artigo 258, após relatos de Sávio Pereira Sampaio, árbitro da partida entre Atlético e São Paulo no último dia 2 de dezembro, pelo Brasileirão, que afirmou ter sido ofendido pelo diretor.

No caso, Caetano também foi denunciado no artigo 243-F, que solicita 90 dias de punição e multa de R$ 40 mil, mas foi desclassificado. O Atlético deve recorrer da decisão, tomada pela 3ª comissão disciplinar.

“Rodrigo Vila Verde Caetano: Por maioria de votos, suspenso por 45 dias, por infração ao art. 258, face a desclassificação ao art. 243-F do CBJD, contra o voto do Dr. Cláudio Diniz que suspendia por 90 dias e multava em R$40.000,00, por infração ao art. 243-F do CBJD”.

Por ser válida apenas para jogos do Campeonato Brasileiro, a punição não impedirá o diretor de marcar presença na Arena MRV neste sábado (3), no clássico contra o Cruzeiro, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

Relembre o caso

Na ocasião, Sávio registrou em súmula que o diretor atleticano foi até o seu encontro em um dos corredores do Mineirão, no intervalo do jogo, e questionou:

“Eu quero saber o que a família tem contra o Galo. Quando não é seu irmão, é você prejudicando a gente.”

No mesmo jogo, o Atlético recebeu uma multa de R$ 17 mil, por atrasar o início da partida em sete minutos, devido a falta de visibilidade gerado pela fumaça que tomou o gramado.

Antiga suspensão

Antes, Rodrigo Caetano foi suspenso por 60 dias, também no ano passado, por ofensas ao árbitro Wilton Pereira Sampaio, o irmão de Sávio.

Na ocasião, Wilton afirmou também ter sido ofendido nos corredores do Mineirão, em três momentos. A partida pelo Campeonato Brasileiro, foi disputada entre Atlético e América.

Pela atitude, o dirigente foi suspenso por 60 dias. Após recorrer da decisão, o STJD aumentou a punição para 60 dias. Caetano voltou a dar entrevistas e entrar nos vestiários do Atlético somente nas últimas partidas do Brasileirão.

Sondagem da Seleção Brasileira

O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, admitiu, nessa quarta-feira (31), convite por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ao diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano. O mandatário alvinegro prometeu não medir esforços para manter Caetano no clube, mas deixou o futuro em aberto.

“O Rodrigo Caetano foi convidado para ser diretor de seleções da CBF, ele não tomou nenhuma decisão ainda. Nosso desejo é que ele permaneça, não vamos medir esforços para que ele fique”, disse, em entrevista à Itatiaia.

Sérgio Coelho admitiu, no entanto, a possibilidade de perder o diretor. O presidente do Galo entende ser impossível a permanência do diretor numa situação específica.

A negociação entre Caetano e CBF

Na segunda-feira (29), Rodrigo Caetano reuniu-se com a CBF no Rio de Janeiro. O martelo sobre a decisão para o futuro da carreira do dirigente ainda não foi batido.

Ednaldo apresentou o projeto a Caetano e o que pensa para o cargo. Explicou que a função engloba comandar toda a estrutura de seleções, incluindo o feminino e a base.

Por gentileza, segundo apurou a Itatiaia, Ednaldo decidiu não avançar nas tratativas nesta semana, já que no próximo sábado (3), o Alvinegro encara o Cruzeiro, às 19h30, na Arena MRV, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Tirar o foco do clássico e voltá-lo para a possível mudança de Caetano poderia atrapalhar o ambiente do Galo nos dias que antecedem o duelo.

Fonte: Itatiaia