Um motociclista morreu na BR-352, em Pitangui, no Centro-Oeste de Minas, ao se envolver em um acidente, na noite desse sábado (20). A colisão aconteceu após o farol ofuscar a visão do motorista de um Corolla no Km 450.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista do Corolla, de 65 anos, relatou que seguia sentido Pitangui/Conceição do Pará quando percebeu a moto. Contudo, o farol ofuscou a visão dele e, logo em seguida, ele sentiu o impacto da batida. A moto invadiu a contramão e colidiu de frente com o Corolla.

O motociclista, ainda segundo a PMRv, morreu no local do acidente. Já o motorista do carro foi socorrido e levado para a Santa Casa de Pitangui. A polícia não detalhou o estado de saúde dele.

A perícia esteve no local para os trabalhos de praxe. Tanto o carro, quanto a moto, estavam com a documentação em dia.

A polícia liberou os veículos para os responsáveis.

Fonte: Portal Gerais