Um acidente envolvendo um carro e uma moto foi registrado entre Divinópolis e Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste de Minas, deixou dois homens em estado grave na noite desse sábado (20). As vítimas estavam em uma moto.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motociclista realizou uma ultrapassagem sob linha contínua na AMG-0345, perdeu o controle da direção, derrapou, cruzou a pista e bateu de frente com um Uno.

Resgate das vítimas

Ainda conforme a PMRv, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou o condutor da moto, de 28 anos, para o Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD) em Divinópolis. Ele apresentava traumatismo craniano, escoriações no rosto, além de fratura.

Já o passageiro da moto, de 26 anos, também sofreu fratura, sendo levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da mesma cidade.

O motorista do Uno nada sofreu.

A perícia compareceu no local e realizou os trabalhos de praxe. Os veículos foram liberados.

Uso de bebida alcoólica

De acordo com os policiais, o condutor da motocicleta teria relatado uso de bebidas alcoólicas, contudo, devido a seu estado grave, não foi possível realizar as constatações.

