Por volta das 10h deste domingo (21), um jovem de 24 anos, suspeito de ter participado ativamente de um homicídio ocorrido no bairro Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de dezembro de 2023 e que estava foragido da justiça, foi preso pela Polícia Militar.

A ocorrência teve um desfecho positivo após abordagem policial ocorrida na avenida Prefeito Zizo, momento em que ele transitava com a namorada em um automóvel. No interior do veículo foi encontrada uma porção considerável de cocaína, que foi apreendida no ato.

No dia do homicídio, outros dois homens que participaram do crime foram presos em flagrante pela PM e estão no sistema prisional. O terceiro (que foi capturado hoje) conseguiu fugir na ocasião.

A vítima foi um homem de 29 anos.

Fonte: Polícia Militar