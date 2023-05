Um motociclista, que não teve a idade informada, causou um grave acidente após tentar fugir de uma blitz da Polícia Militar, na noite dessa sexta-feira (6), no cruzamento entre a avenida do Contorno e a rua Paracatu, no bairro Carlos Prates, região Noroeste.

Segundo informações do Tenente Lobato da PM, ao ver que seria abordado, o piloto acelerou e furou o cruzamento. Um Fiat Mobi vinha no sentido contrário e acertou em cheio a moto.

O condutor e a mulher que estava na garupa tiveram fraturas e foram encaminhados para o Hospital João XXIII pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O estado de saúde não foi informado. O motorista do carro não ficou ferido.

Apesar de fugir da abordagem, o condutor não tinha nada ilícito e a moto estava em situação regular.

Operação Fecha BH

O cerco a motoristas infratores começou a ganhar força neste fim de semana em BH. A PM intensificou blitze por toda cidade, com foco em condutores bêbados, com carros em condições irregulares ou de posse de armas e drogas. As ações fazem parte da campanha Maio Amarelo, mês de prevenção a acidentes e mortes no trânsito.

Na noite de ontem, foram realizadas 23 blitze e 486 veículos foram abordados. Três pessoas foram presas por dirigir embriagadas. Confira o balanço da PM:

Veículos abordados: 486

Pessoas abordadas:525

Autos de Infração de Trânsito lavrados: 158

Infrações por embriaguez: 02

Prisões por embriaguez ao volante: 03

Presos por outros crimes: 02

Inabilitados: 08

Veículos removidos: 29

