Duas mulheres, que são companheiras, ficaram feridas após uma discussão entre casal na noite dessa sexta-feira (5) em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Durante a briga, elas atearam fogo uma na outra e o imóvel onde elas estavam acabou incendiado.

O Corpo de Bombeiros, o Samu e a Polícia Militar foram acionados para a ocorrência no bairro Jardim Santa Isabel. Ao chegarem no local, bombeiros realizaram o combate às chamas e conseguiram debelar o incêndio.

Quando as viaturas chegaram, uma jovem de 23 anos já estava dentro de uma ambulância do Samu. Ela tinha queimaduras em várias partes do corpo.

Já a outra mulher, de 24 anos, estava sentada em uma cadeira na calçada e foi atendida por uma equipe de bombeiros até a chegada de outra ambulância do Samu. Ela também possuía várias queimaduras pelo corpo.

Após o combate ao incêndio, bombeiros avaliaram a estrutura do imóvel e abriram portas e janelas para dissipar todo o restante dos produtos da combustão que ainda restavam no interior da casa. A edificação não apresentou danos à estrutura de alvenaria, apenas danos superficiais em pintura e reboco.

O fogo consumiu dois móveis com objetos pessoais e alguns equipamentos eletrônicos. O restante da residência foi apenas atingido por fumaça e fuligem. As vítimas e testemunhas disseram à polícia contaram que o incêndio iniciou após as mulheres brigarem e atearem fogo uma à outra. O Corpo de Bombeiros não conseguiu identificar qual foi o produto inflamável utilizado pelas vítimas.