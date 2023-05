Um jovem de 20 anos foi preso na madrugada deste sábado (6), em Andradas, Sul de Minas, suspeito de matar a ex-companheira a facadas e ferir o filho deles, de apenas 2 anos, que estava no colo da mãe. O casal estava separado há uma semana, de acordo com a mãe da vítima.

A mãe da vítima contou que o suspeito ligou para a ex-mulher e pediu para ver o filho. Segundo ela, a filha estava em um bar nas proximidades de casa e saiu para conversar com o ex. Eles discutiram, a jovem de 23 anos saiu com o filho no colo, mas logo em seguida foi atacada.

A polícia chegou ao local e socorreu mãe e filho. A mulher, entretanto, já chegou morta ao hospital. A criança foi atendida e foram constatadas lesões no braço e na perna.

O irmão do suspeito foi quem intermediou a prisão dele após receber uma ligação. O suspeito disse à polícia que não era a primeira vez que o casal estava separado. Ele contou que foi até o bar ao saber que a mulher estava lá, e iniciou a discussão porque a mulher “começou a fazer escândalos”, além de ter sido chamado de corno por algumas pessoas.

Depois, o suspeito e a vítima passaram a discutir sobre a guarda do filho e ele disse que foi agredido com socos, com cuspe e ouviu da ex que ela tinha “nojo dele”. Neste momento, ele pegou a faca na cintura e deu várias facadas na mulher com o filho no colo. Ele não soube precisar a quantidade dos golpes.

Ao fugir, o homem entrou em uma mata e pediu para o irmão negociar a rendição. Aos policiais, ele disse que estava sob efeito de cocaína e cerveja. O suspeito foi encaminhado à delegacia.