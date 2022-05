Um condutor com sintomas de embriaguez foi detido pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) no início da noite dessa terça-feira (10) na BR-354, no município de Formiga. A ocorrência foi registrada por volta das 18h30, na altura do KM 494.

De acordo com a PMR, durante patrulhamento pelo km 497 os policiais rodoviários avistaram um caminhão em zigue-zague. Os militares deram sinal de parada, mas o veículo foi abordado somente na altura do km 494.

Após a abordagem, a equipe constatou que o condutor apresentava alguns sinais visíveis de embriaguez. Ele fez o teste com etilômetro, onde foi constatado 0,86 MG/L de álcool.

O homem foi detido, teve a CNH recolhida e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Formiga para as demais providências.

Fonte: Tapiraí TV