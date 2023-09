Um motorista de aplicativo de 34 anos sobreviveu após ter levado 11 facadas durante um assalto em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, na sexta-feira (8). Imagens de câmeras de segurança mostram o homem andando por uma área residencial minutos após ser esfaqueado. Mesmo com os ferimentos, a vítima conseguiu pedir ajuda a moradores de um condomínio.

Em depoimento à Polícia Civil, o motorista afirmou que foi abordado por um homem armado com uma faca e, mesmo sem reagir, foi agredido. “Ele [o motorista] não reagiu em nenhum momento, mas mesmo assim ele [o suspeito] fez essa agressão. Ele levou o carro, todos os documentos, celulares e carteira”, disse a esposa do motorista, que preferiu não se identificar.

À Record TV, a esposa da vítima afirmou que ele está estável e consciente. O criminoso ainda não foi identificado, e os pertences do motorista também não foram encontrados.