Um motorista de aplicativo de 24 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas no bairro Novo Aarão Reis, na região Norte de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (11).

De acordo com a Polícia Militar, o homem utilizava o veículo para fazer assaltos e distribuir entorpecentes que recebia de traficantes da região, fazendo um “delivery da droga”.

Foram apreendidos R$ 4.709 em dinheiro, um carro, uma réplica de pistola, 51 comprimidos de ecstasy, 22 micropontos de LSD, seis buchas de maconha, duas porções de MDMA, uma porção de skank, dois relógios, dois celulares e um talão de cheques com 10 folhas.

Operação

Conforme a corporação, a ação que culminou na prisão do suspeito teve início em uma operação no bairro São Gabriel, onde militares da Rotam se depararam com dois homens, que fugiram sentido do córrego da Onça. Um deles tentou entrar em um carro preto, um Gol da Volkswagen mas foi alcançado pelos militares.

Ao identificar o suspeito, foi constatado que ele já tinha registro de ficha criminal por roubo. Dentro do veículo, embaixo do banco do motorista foi encontrado uma réplica de arma e porções de maconha. Na bermuda do suspeito mais porções da droga foram apreendidas.

Em seguida, os militares foram até a casa do suspeito para buscar os documentos do mesmo. Na residência dele foram encontrados grande quantidade de drogas.

Vizinhos do homem, que não quiseram se identificar, afirmaram que o homem trabalha como motorista de aplicativo mas que utilizava o carro para fazer roubos, assaltos e entregar os entorpecentes repassados por traficantes.

Por já ter um boletim de ocorrência de assalto, no dia 7 deste mês, o veículo foi apreendido.

