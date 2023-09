Na noite desse sábado (9), a Polícia Militar foi acionada por jovem de 19 anos, que relatou que Sheila Angelis de Almeida, de 36 anos, motorista de aplicativo na cidade de Divinópolis, está desaparecida.

Ainda de acordo com a solicitante, após realizar uma corrida no Bairro Campina Verde, com seu veículo, um Fiat Argo Branco, a mulher não foi mais vista.

A Polícia Militar e familiares informaram que os celulares da Sheila foram encontrados em um matagal no bairro Paraíso.

A PM também confirmou que foi realizada uma compra com cartão da vítima por volta de 00h30 em uma conveniência na cidade de São João Del Rey.