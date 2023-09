Uma confusão em um supermercado mobilizou a polícia durante a tarde desse sábado (9) no bairro Santa Luzia, em Sete Lagoas, na região Central de Minas Gerais.

O conflito começou depois que uma mulher questionou a outra cliente que comprava pães com as mãos sujas e sem utilizar a luva de plástico descartável. Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, a cliente ficou insatisfeita com o questionamento e ligou para a sua tia, que foi ao supermercado perguntar o que havia ocorrido. Ela acreditou que a sua sobrinha havia sido vítima de injúria racial, o que, segundo o boletim de ocorrência, foi negado.

“Foi perguntado se ela havia sido impedida de pegar pães por algum tipo de preconceito e ela disse que não, que a mulher havia brigado com ela por causa das mãos sujas”, relata o documento.

Durante o tempo em que a tia da cliente esteve no supermercado, houve um desentendimento dela com a mulher que questionou sobre compra dos pães com as mãos sujas. Elas se agrediram, e a confusão foi registrada em um vídeo. As imagens mostram pelo menos seis mulheres se agredindo, com socos e puxões de cabelo, próximo a um dos caixas.

Um dos seguranças tentou separar as mulheres. No entanto, a briga só terminou com a chegada da polícia. Os militares questionaram o motivo das agressões e as clientes envolvidas justificaram a briga com discussão que teve início na compra dos pães. O boletim de ocorrência foi registrado, e elas foram liberadas.

Fonte: O Tempo