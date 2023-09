Um homem de 37 anos ficou ferido após bater o carro na traseira de um caminhão nesse sábado (9) na Av. Prefeito Luiz Antônio Leite Ribeiro, no Polo Industrial, em Guaxupé (MG).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a carreta estava carregada com cimento e tinha placas de Boa Esperança (MG). As causas do acidente são desconhecidas.

Com o impacto da batida, o motorista do carro ficou preso às ferragens. Para retirá-lo foi preciso usar um aparelho elétrico para quebrar a porta do veículo.

A vítima foi resgatada consciente e sem ferimentos graves. O homem foi encaminhado para o pronto-socorro da cidade.