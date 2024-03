Um homem morreu na tarde desta terça-feira (12), após uma carreta tombar na BR-262, no município de Juatuba. O acidente aconteceu por volta das 14h20, na altura do KM 388.

De acordo com a Triunfo Concebra, a carreta carregada com placas de energia solar fotovoltaica seguia no sentido Juatuba/Pará de Minas, quando saiu da pista e tombou no canteiro central da rodovia.

O condutor ficou preso às ferragens e morreu no local. A perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar os trabalhos de praxe.

A ocorrência está em andamento e segue atendida pelas equipes de resgate da Triunfo Concebra, Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Fonte: Tapiraí TV