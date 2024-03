O Cruzeiro segue em busca do 39º título do Campeonato Mineiro e quer voltar a levantar o troféu do estadual após cinco anos. No próximo sábado (16), a equipe celeste precisa de um empate contra o Tombense no Mineirão, no segundo jogo da semifinal, para ir mais uma vez à decisão.

Ser campeão estadual em 2024 ainda representa a quebra de uma hegemonia por parte da Raposa. Isso porque, nesta década, só o rival Atlético conquistou o título em Minas Gerais. Vale lembrar que, de acordo com a Organização Internacional de Normalização (ISO, em inglês), uma década é considerada do ano terminado em 0 até o ano terminado em 9.

Nesse cenário, a última década que terminou com hegemonia cruzeirense foi a de 2000, quando o time foi campeão cinco vezes. O Atlético venceu duas vezes, enquanto América, Ipatinga e Caldense foram campeões uma vez cada.

Já na década seguinte, o Cruzeiro ficou atrás do rival por um título – cinco contra quatro entre 2010 e 2019. Se levantar o troféu em 2024, a equipe celeste vai “diminuir o placar” em relação ao Atlético e deixar a contagem de títulos em 4 a 1, o que ainda permite uma reviravolta que pode terminar com mais títulos que o alvinegro na década de 2020.

Em caso de classificação para a final deste ano, o Cruzeiro vai enfrentar Atlético ou América. No jogo de ida, o alvinegro venceu por 2 a 0 e leva vantagem para o jogo de volta.

Por ter a melhor campanha desta primeira fase do estadual, a equipe celeste terá vantagem em uma eventual decisão e poderá jogar por dois empates ou uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols. Além disso, o Cruzeiro também tem direito de ser mandante na segunda partida.

Ranking de títulos do Campeonato Mineiro por década

Década de 1910 (a partir da 1915, ano do primeiro Campeonato Mineiro)

Atlético: 1 (1915)

América: 4 (1916, 1917, 1918 e 1919)

Década de 1920

América: 6 (1920, 1921, 1922, 1923, 1924 e 1925)

Atlético: 2 (1926 e 1927)

Palestra Itália: 2 (1928 e 1929)

Década de 1930

Palestra Itália: 1 (1930)

Atlético: 5 (1931, 1932*, 1936, 1938 e 1939)

Villa Nova: 4 (1932*, 1933, 1934 e 1935)

Siderúrgica: 1 (1937)

*Atlético e Villa Nova são considerados campeões em 1932

Década de 1940

Palestra Itália/Cruzeiro: 4 (1940, 1943, 1944 e 1945)

Atlético: 5 (1941, 1942, 1946, 1947 e 1949)

América: 1 (1948)

Década de 1950

Atlético: 7 (1950, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956*, 1958)

Villa Nova: 1 (1951)

América: 1 (1957)

Cruzeiro: 2 (1956* e 1959)

O título Mineiro de 1956 foi dividido entre Atlético e Cruzeiro

Década de 1960

Cruzeiro: 7 (1960, 1961, 1965, 1966, 1967, 1968 e 1969)

Atlético: 2 (1962 e 1963)

Siderúrgica: 1 (1964)

Década de 1970

Atlético: 4 (1970, 1976, 1978 e 1979)

América: 1 (1971)

Cruzeiro: 5 (1972, 1973, 1974, 1975 e 1977)

Década de 1980

Atlético: 8 (1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988 e 1989)

Cruzeiro: 2 (1984 e 1987)

Década de 1990

Cruzeiro: 6 (1990, 1992, 1994, 1996, 1997 e 1998)

Atlético: 3 (1991, 1995 e 1999)

América: 1 (1993)

Década de 2000

Atlético: 2 (2000 e 2007)

América: 1 (2001)

Caldense: 1 (2002)

Cruzeiro: 5 (2003, 2004, 2006, 2008 e 2009)

Ipatinga: 1 (2005)

Década de 2010

Atlético: 5 (2010, 2012, 2013, 2015 e 2017)

Cruzeiro: 4 (2011, 2014, 2018 e 2019)

América: 1 (2016)

Década de 2020 (de 2020 e 2023)

Atlético: 4 (2020, 2021, 2022 e 2023)

Fonte: Itatiaia