Os alunos dos cursos de Direito, Enfermagem e Psicologia do Unifor-MG participaram, no dia 6 de março, de uma mesa redonda em homenagem ao Dia da Internacional da Mulher com o tema “A mulher e o direito ao acesso à saúde pública”.

As turmas foram recebidas no Salão de Eventos “Walmor de Borba” e no Salão Nobre “Eunézimo Lima”. A mesa redonda contou com a participação das profissionais e professoras Professora Mestra Maria Fernanda Lima Moura, Professora Mestra Polliana Lúcio Lacerda e a Professora Doutora Marcela Sobreira.

A Professora Mestra Maria Fernanda Lima Moura falou um pouco sobre a organização do evento, que abordou o acesso da mulher ao sistema de saúde pública: “Nos organizamos no sentido de ser um evento multidisciplinar para fazer a comunicação entre o curso de Direito, o curso de Enfermagem e o curso de Psicologia pensando nessa data simbólica e tão importante que é o Dia Internacional da Mulher”.

Ela também ressaltou a importância de abordar com os alunos as conquistas das mulheres na área do Direito como igualdade de gênero, o combate à violência doméstica familiar, o acesso a melhores condições de trabalho, o acesso à representatividade política das mulheres, entre outras.

A coordenadora do curso de Enfermagem, Professora Mestra Polliana Lúcio Lacerda, falou um pouco sobre a importância de trazer o tema da perspectiva da área da Enfermagem voltado para a inclusão. Ela conta: “Vamos falar sobre como a gente trabalha com as mulheres hoje na inclusão, principalmente LGBTQIA+, como há políticas públicas de saúde, como o Sistema Único de Saúde trabalha na saúde da mulher, o que elas têm direito e como elas podem buscar por esses direitos”.

A Professora Doutora Marcela Sobreira ressaltou que da perspectiva da área da Psicologia, abordar o acolhimento das mulheres e ter cuidado com a saúde mental de cada uma é essencial. Ela comentou sobre sua contribuição na mesa redonda: “Da perspectiva da Psicologia, a gente vai tratar das contribuições, da Psicossociologia e dos estudos de gênero, que são áreas afins à Psicologia para abordar a saúde mental da mulher”.

