O motorista de um carro passou mal, perdeu o controle da direção e invadiu com o veículo uma escadaria de pedestres localizada na zona oeste de Poços de Caldas. A ocorrência aconteceu nesta quinta-feira (6) na rua Maestro Azevedo no Jardim Gama Cruz.

Segundo a Polícia Militar, o motorista perdeu o controle do veículo e começou a descer a rua que tem uma escadaria usada pelos moradores. Ele só conseguiu parar o carro após ter descido metade da escadaria.

Ainda segundo a polícia, ninguém se feriu e ninguém estava na rua ou no local no momento do acidente. O Corpo de Bombeiros também esteve na escadaria para a retirada dele do carro.

O homem foi atendido pelo Samu, que informou que o condutor passou mal dentro do veículo, mas estava consciente e orientado. Ele não teve fraturas. O homem foi encaminhado para o pronto-atendimento da cidade.

G1 Sul de Minas