Um homem, que não teve a idade divulgada, atropelou a própria mãe após perder a direção de um carro, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, no domingo (31)). O veículo ainda invadiu uma residência.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, de aproximadamente 60 anos, sofreu ferimentos nos braços e em um dos pés.

No momento do atendimento, a mulher estava consciente. Ela foi conduzida ao hospital pela equipe do Corpo de Bombeiros.

Após atingir a mulher, o carro derrubou o muro de uma casa e invadiu o local. Ninguém do imóvel ficou ferido. Não foram informadas as causas do acidente.

Fonte: BHAZ