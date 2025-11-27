Um motorista de 30 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde de quarta-feira (26), em Três Corações (MG), suspeito de atropelar e matar o maratonista Juliano Moraes de Castro, de 38 anos, em São Tomé das Letras (MG). O acidente ocorreu na rodovia LMG-868, na altura do km 5, próximo à região conhecida como Pontinha.

Segundo a PM, o homem confessou ter dirigido a caminhonete que atingiu a vítima e fugido sem prestar socorro. Uma mulher que estava com ele no momento do crime também foi detida, e o veículo foi apreendido.

De acordo com a Polícia Civil, os dois foram encontrados em uma residência no bairro Vila Bela. A companheira do suspeito teria ajudado na fuga e na tentativa de esconder elementos relacionados ao caso. Após ser ouvido, o motorista teve a prisão em flagrante ratificada e foi encaminhado ao sistema prisional. A mulher acabou liberada. O inquérito segue na Delegacia de Três Corações.

Vítima não resistiu

Juliano Moraes de Castro chegou a ser socorrido por uma ambulância municipal, mas deu entrada já sem vida no pronto-socorro. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Três Corações.

Conhecido como “Passarinho”, o atleta era muito querido na cidade. Ele foi velado na Igreja do Rosário e sepultado no Cemitério Municipal de São Tomé das Letras. Além de corredor, Juliano já havia trabalhado em navios e se definia como um espírito livre.

Com informações do G1 Sul de Minas