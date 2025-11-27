A repórter Fabíola Corrêa, do SBT, foi vítima de um assalto nesta quinta-feira (27), enquanto se preparava para uma entrada ao vivo no programa Alô, Você. O crime ocorreu no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo, durante a cobertura da morte do professor de inglês Fábio Schlichting, encontrado carbonizado em um terreno da região.

Fabíola estava acompanhada do cinegrafista Michel Mendes e de um motorista da emissora. Os três aguardavam próximos ao carro de reportagem quando foram abordados por um homem armado, que chegou em uma moto e carregava uma mochila de entregas.

Segundo relato da jornalista, o assaltante exigiu seu celular e a senha do aparelho, fazendo ameaças constantes. “Ele dizia o tempo todo que ia atirar na minha cara”, contou Fabíola. O cinegrafista também foi intimidado ao tentar movimentar a câmera para registrar a ação, tendo uma arma apontada contra a cabeça.

Após roubar o celular da repórter, o criminoso fugiu do local. A Polícia Militar foi acionada e investiga o caso.

Com informações do Metrópoles