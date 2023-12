O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) realiza nesta quarta-feira (6) uma operação para fiscalizar as condições em que são mantidos animais expostos e comercializados no Mercado Central de Belo Horizonte.

O grupo investiga possíveis situações de maus-tratos. O resultado desta operação será apresentado em coletiva de imprensa, prevista para a tarde desta quarta-feira (6).

“A fiscalização ocorre dentro de um Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de representação de cidadãos que relatam situações de maus-tratos aos animais no Mercado Central de Belo Horizonte”, informou o MPMG, em nota.

A operação é realizada por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Belo Horizonte e da Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais (CEDA). Os trabalhos são feitos em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (SEMAD), por meio da Subsecretaria de Fiscalização Ambiental (SUFIS).

Também participam da operação equipes da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Fauna e do Departamento de Meio Ambiente, da Polícia Militar Ambiental, do Instituto Estadual de Florestas (IEF), além do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais.

