Na reunião de segunda-feira (4), os vereadores aprovaram o Projeto de Lei 649/2023, o qual pede-se a inclusão da data 20 de novembro no calendário de feriado do município. 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra no Brasil. Essa data já é feriado na maioria dos estados brasileiros e municípios.

Durante as discussões, o vereador Luiz Carlos Tocão, manifestou sua alegria com o projeto e a satisfação de um dia histórico algo de importante seja feito. “Não quero que este dia seja apenas mais um feriado neste país ou nesta cidade. Quero que nesta data algo seja feito, quero que haja um dia para conscientizar a população e que seja feito ações e políticas públicas”, disse.

Joice Alvarenga também destacou a importância da data. “O 20 de novembro é justamente uma data para chamar a atenção de como combater o racismo e provocar a desigualdades em todas as esferas. Nossa luta permanece! Neste ano, ainda tivemos aprovado a reestruturação do Conselho Municipal da Identidade Negra, e gostaríamos que ele fosse colocado em prática o mais rápido possível”, lembrou a vereadora.

O vereador Cabo Cunha também comentou sobre o projeto. “O racismo diminui a todos. O sangue que corre nas nossas veias é da mesma cor. Somos filhos do mesmo Pai. É preciso que as autoridades e as Casas das Leis agem com mais agilidade a favor desta luta, desta bandeira. Preconceito é inaceitável, é feio, é sujo!”, ressaltou.

O Dia da Consciência Negra busca promover uma reflexão profunda sobre a inserção da comunidade negra na sociedade brasileira e o impacto da cultura africana na formação da identidade cultural do país. O feriado se torna um veículo para discutir questões como cotas raciais e igualdade salarial, destacando a importância de abordar e combater o racismo estrutural presente na sociedade brasileira.

Além disso, o Movimento Negro coordena eventos educativos, palestras e manifestações para destacar a contribuição significativa dos cidadãos negros para o Brasil.

A reflexão busca fortalecer a autoestima da população negra e sensibilizar a população branca para a existência do racismo estrutural.

O projeto segue para sanção ou veto do prefeito Eugênio Vilela.

Origem do Dia da Consciência Negra

A escolha do dia 20 de novembro para a celebração do Dia da Consciência Negra é uma homenagem a Zumbi dos Palmares, um dos últimos líderes do Quilombo dos Palmares.

Ele foi assassinado por bandeirantes em 20 de novembro de 1695, marcando sua luta contra a opressão e sua contribuição para a resistência negra no Brasil.

Fonte: Câmara Municipal