Um bolão feito na cidade de São Sebastião do Maranhão (10 mil habitantes), na região do Rio Doce, faturou R$ 4.202.372,70 no concurso 2.971 da Lotofácil, sorteado nessa terça-feira (5).

O bolão custou R$ 48 e foi feito na Papelaria e Presentes Nossa Senhora das Graças, que também funciona como Lotérica. São 16 cotas, com pouco mais de R$ 260 mil para cada.

Além do bolão de Minas, o prêmio principal saiu apostas de Boa Vista-RR e São Paulo (R$ 4.202.372,70 para cada.) Outras 662 apostas faturaram R$ 1.618,98, com 14 acertos. Já que acertou 13 dezenas ganhou R$ 30, enquanto 12 acertos renderam R$ 12,00 e 11 acertos renderam R$ 6,00.

O próximo sorteio da Lotofácil será nesta quarta-feira (6) e pode pagar R$ 1,7 milhão para quem acertar as 15 dezenas.

Fonte: Tapiraí TV