O cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, sofreu um acidente na noite desta terça-feira (5) na BR-153, em Fronteira (MG). Segundo a polícia, o carro em que ele estava capotou após uma colisão. Ele foi encaminhado para o Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP) e não corre risco de morte.

De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, Zé Neto está bem. Ele sofreu uma fratura na costela, além de outros ferimentos, e deve passar a noite na UTI em observação. Tomografias de cervical e pescoço apontaram normalidade. Em 2022, o artista já havia fraturado as costelas.

Segundo a polícia, as primeiras informações sobre o acidente indicam que Zé Neto seguia pela rodovia quando colidiu lateralmente com o eixo de uma carreta. A assessoria do cantor disse que ele havia saído de seu rancho em Fronteira (MG) com destino a São José do Rio Preto (SP).

Após o impacto, a carreta ficou atravessada na pista, causando interdição do fluxo. Em seguida, outros dois veículos se envolveram na batida.

A PRF informou que, ao todo, o acidente deixou cinco pessoas feridas:

Zé Neto, que estava em uma Trailblazer;

Uma mulher e uma criança, que estavam em um Fox;

Um homem e uma mulher, que estavam em um Creta.

Ainda segundo a polícia, a mulher que estava no Fox ficou gravemente ferida, foi socorrida e encaminhada ao hospital, mas liberada em seguida. As outras vítimas sofreram ferimentos leves.

As causas do acidente são investigadas.

Após o acidente, Cristiano, que faz dupla com Zé Neto, gravou um vídeo tranquilizando os fãs.

