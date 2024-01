O cantor e compositor Dino Fonseca, um dos maiores nomes do Pop e Rock nacional, se apresentará pela primeira vez na cidade de Formiga, no dia 29 de maio, em um show imperdível produzido pela Mr. Rock Eventos e Gandaia Produções.

Dino Fonseca é dono de uma voz com timbre marcante e de um talento incomparável para interpretar clássicos da música brasileira e internacional, com versões e arranjos que emocionam e contagiam o público.

O artista é idealizador do projeto “Acoustic Sessions”, que já soma mais de 30 milhões de views no Youtube, mais de 2 milhões de plays mensais no Spotify e milhões de visualizações no Tik Tok e Instagram, tornando-se um fenômeno viral nas redes sociais.

O show de Dino Fonseca em Formiga e na região promete ser uma experiência única e inesquecível para os fãs e admiradores do seu trabalho, que poderão curtir ao vivo as suas músicas favoritas e conhecer as novidades do seu repertório.

Em breve, mais informações sobre o evento e sobre os ingressos que estarão disponíveis nos canais oficiais da Mr. Rock Eventos. Fique ligado e não perca essa oportunidade de ver de perto o talento e a simpatia de Dino Fonseca, o artista que conquistou o Brasil com a sua voz!

Fonte: Mr. Rock Eventos