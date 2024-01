A prefeita em exercício Adriana Prado recebeu, no Gabinete Municipal, na quinta-feira (25), representantes de comerciantes e moradores do entorno da Praça Ferreira Pires, que estavam acompanhados pelo vereador Marcelo Fernandes.

Durante a reunião, a comitiva relatou as diversas situações incômodas que têm acontecido no local e que já estão se tornando corriqueiras, como furtos e exploração da prostituição.

Atenta à situação de uma das principais praças da cidade e pensando no bem-estar dos moradores, trabalhadores, comerciantes e da população em geral que transita pela região diariamente, a prefeita em exercício definiu pela reestruturação do espaço.

Por meio da Secretaria de Obras e Trânsito, serão retiradas as mesas e bancos de alvenaria construídos em gestões anteriores. O tradicional coreto receberá novo portão e as árvores serão podadas, o que proporcionará mais iluminação no interior da praça. Os banheiros que têm no local já foram trancados e serão reabertos somente durante a realização de eventos na praça.

As ações visam proporcionar mais segurança no local e minimizar furtos, exploração da prostituição e uso de drogas naquela área.

Pessoas em situação de rua

Em relação às pessoas em situação de rua que, nas últimas semanas, estavam permanecendo na Praça Ferreira Pires, após nova atuação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), os cidadãos de Piumhi foram conduzidos à cidade de origem pela equipe do Creas. O acompanhamento da situação teve início em 19 de outubro de 2023.

Outra pessoa que também estava permanecendo na praça foi atendida pelos servidores da Administração Municipal e irá residir em uma casa cujo aluguel será custeado pela própria família. No entanto, o Creas continuará com o acompanhamento.

Fonte: Decom