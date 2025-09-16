Nas últimas semanas, circulou pela cidade o boato de que o Gabinete do Prefeito se mudaria para a Casa do Engenheiro. Em meio aos rumores — e até reclamações sobre a utilização do espaço, que hoje é um ponto importante de cultura, o prefeito Coronel Laércio veio, por meio de um vídeo, explicar detalhadamente o que o levou a essa decisão.

Segundo o próprio prefeito, uma das principais queixas que serão resolvidas com essa mudança é a questão da acessibilidade. Atualmente, quem visita o gabinete precisa subir uma grande escadaria, o que causa transtornos a cadeirantes, mães com crianças de colo, pessoas com uso de muletas ou qualquer outro com dificuldade de locomoção, gerando desconforto.

Relembrando

De acordo com o Art. 1º da Lei nº 13.146/2015, é instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

Outro ponto abordado pelo prefeito justificando a decisão é o valor pago de aluguel no local atual, situado na rua Coronel José Gonçalves D’amarante. Segundo o prefeito, o valor é de aproximadamente R$ 6 mil reais, um montante que pode ser economizado com uma simples mudança de endereço.

O Coronel Prefeito também fez questão de frisar que essa mudança não afetará em nada os eventos culturais que sempre aconteceram na Casa do Engenheiro e que, o principal objetivo da mudança ora definida é o de facilitar o acesso de cada cidadão que precise se comunicar com o chefe do Executivo para ser ouvido, além da economia que a medida trará para os cofres públicos.

Confira abaixo o pronunciamento do prefeito:

Vídeo: Redes Sociais

Redação UN