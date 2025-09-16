A Polícia Militar de Minas Gerais está ampliando suas ações de prevenção e conscientização contra o estelionato virtual em Formiga, no Centro-Oeste mineiro. Com o crescimento do uso da internet e dos meios digitais, os golpes virtuais têm se tornado cada vez mais frequentes, causando prejuízos financeiros à população.

A campanha tem como foco orientar os cidadãos sobre os principais tipos de fraudes praticadas no ambiente online, como falsas promoções, links maliciosos, clonagem de aplicativos de mensagens, perfis falsos em redes sociais e golpes envolvendo boletos e cartões bancários.

Além da divulgação de dicas de segurança nas redes sociais, a Polícia Militar também está promovendo palestras educativas em escolas, instituições e espaços públicos, com o objetivo de reforçar a importância da navegação segura e da atenção aos sinais de golpe.

A iniciativa faz parte dos esforços da corporação para reduzir os índices de crimes cibernéticos e proteger a população contra práticas fraudulentas que se multiplicam com o avanço da tecnologia.

Com informações da PMMG