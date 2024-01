Uma mulher de 31 anos foi presa após agredir o marido, um homem de 37, com uma faca por ele ter comprado uma caixa de som com o dinheiro quer seria usado para pagar as contas da casa do casal no município de Rorainópolis, região Sul de Roraima.

De acordo com a Polícia Militar, o homem tinha ferimentos no antebraço esquerdo, nas costas e na canela esquerda.

Ele explicou aos agentes que a discussão começou quando chegou em casa após fazer compras, incluindo a caixa de som. A mulher foi contra a compra argumentando que o dinheiro deveria ser usado para outras finalidades.

Durante a discussão, a vítima afirmou que ia sair de casa e a mulher tentou impedi-lo pegando sua sandália. O homem reagiu pegando o celular dela até que ela devolvesse a sandália.

Nesse momento, a mulher “partiu para cima” da vítima com uma faca, desferindo alguns golpes. Quando questionado sobre a faca, ele admitiu tê-la jogado no quintal.

A suspeita estava agitada e por isso foi necessário o uso de algemas. O caso foi registrado na Delegacia de Rorainópolis.

Fonte: G1