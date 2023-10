Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que uma mulher discute com várias pessoas por causa da vaga de estacionamento de um salão de beleza, e em seguida atropela ao menos oito mulheres. O caso foi registrado nesta quarta-feira (11), Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

Após a confusão, a motorista foi presa em flagrante pela Guarda Civil Municipal e indiciada pelo crime de tentativa de homicídio contra as vítimas.

O vídeo também mostra que depois atropelar algumas pessoas, a motorista ainda bate o veículo em mais dois automóveis que estavam parados no local.

Conforme testemunhas, a mulher não era cliente do salão e havia estacionado o automóvel no local para ir a outro comércio próximo. Diante disso, as pessoas que estavam no salão começaram a discutir com ela.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil irá analisar as imagens do vídeo. As imagens ajudarão a investigação a saber se a mulher pode ser responsabilizada pelo atropelamento de mais pessoas, já que o vídeo mostra que ela atingiu oito no total. Além disso, vítimas, testemunhas e a própria motorista serão ouvidas no inquérito do caso.

