Sessenta e nove brasileiros já estão no terceiro avião da Força Aérea Brasileira (FAB), que está em Tel Aviv, em Israel, para buscar repatriados que estão em meio ao ataque provocado pelo Hamas. O veículo aéreo decolou nesta quinta-feira (12) às 17h55 (no horário local) e às 11h55 do horário de Brasília (DF). A aeronave, um KC-390 Millennium, está transportando os brasileiros para Guarulhos, em São Paulo. Antes de chegar a SP, na sexta-feira (13), o avião fará duas paradas técnicas, uma em Lisboa e outra em Cabo Verde.

A repatriação foi um dos temas de videoconferência realizada na manhã desta quinta pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com os ministros José Múcio (Defesa), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Paulo Pimenta (Secom), além de Celso Amorim (Assessor-Chefe da Assessoria Especial do Presidente da República) e Marco Aurélio Marcola (Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República).

Na quarta-feira (11), o Ministério das Relações Exteriores informou que um total de 2.723 pessoas procuraram as autoridades brasileiras e informaram que estavam em Israel, em meio à guerra que começou no último sábado (7). No número, há inscrições repetidas e pessoas que já retornaram ao Brasil pela operação da Força Aérea Brasileira (FAB) e do governo federal e por voos comerciais, a exemplo de turistas.

Duas aeronaves que saíram da Base Aérea de Brasília e foram a Israel já retornaram ao Brasil e pousaram em segurança. A primeira trouxe 211 pessoas e chegou em Brasília na madrugada de quarta, antes de seguir para o Rio de Janeiro. O segundo avião chegou na madrugada desta quinta, com 214 passageiros.

Uma quarta aeronave já está a caminho para buscar mais repatriados. O KC30 (Airbus A330 200) decolou da Base Aérea de Brasília às 17h10 de quarta e pousou em Roma, de forma logística, às 8h48 desta quinta no horário local, quando ainda era madrugada no Brasil.

