Uma mulher de 30 anos colocou fogo e apedrejou o carro do ex-companheiro na noite de terça-feira (27) no Bairro São Mateus, em Juiz de Fora.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o jovem de 28 anos contou que trabalhava em um restaurante quando foi avisado que uma pessoa teria quebrado o veículo dele.

Ainda conforme os militares, a autora ainda teria arremessado uma pedra no para-brisa do automóvel. Na imagem acima é possível ver o veículo quebrado, bem como sujo com pó de extintor. Ele era cinza.

A perícia da Polícia Civil foi chamada e o carro iria passar por vistoria na manhã desta quarta-feira (28). Não foi informado se a mulher chegou a ser detida.

Fonte: G1