Uma mulher de 26 anos morreu e seis pessoas ficaram feridas depois de um acidente envolvendo três veículos na manhã deste domingo (25) na BR-146, próximo a Muzambinho (MG).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a mulher que morreu no acidente estava em um Gol e morreu ainda no local.

Já em outro veículo, uma Duster, estavam quatro pessoas, sendo duas crianças, de 3 e 8 anos e dois homens, de 45 e 66 anos. Todos foram transportados por ambulâncias de Muzambinho para o hospital da cidade.

No terceiro veículo, um Kwid, estavam quatro pessoas, sendo que duas delas não tiveram ferimentos. já uma senhora de 74 anos e um senhor de 79 precisaram ser levados para a Santa Casa de Guaxupé pela equipe do Samu.

Conforme os bombeiros, a perícia da Polícia Civil vai apurar as causas do acidente. A PRF esteve no local e ficou responsável pelas providências relacionadas ao trânsito e destino dos veículos.

Fonte: G1 Sul de Minas