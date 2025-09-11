Na manhã dessa quarta-feira (10), uma mulher foi mantida em cárcere e ameaçada com um facão e uma barra de ferro pelo ex-companheiro, no bairro Porto Velho, em Divinópolis. O homem, de 32 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM).

Segundo relato da vítima, o agressor não aceitava o fim do relacionamento e passou a fazer ameaças de morte, além de submetê-la a agressões físicas e psicológicas. Na noite anterior ao crime, ela foi obrigada a permanecer dentro da residência sob constante ameaça.

Com o apoio de amigos, a mulher conseguiu acionar a Polícia Militar, que rapidamente localizou e prendeu o suspeito. As armas utilizadas — um facão e uma barra de ferro — foram apreendidas. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

De acordo com a PM, a vítima já havia registrado outras ocorrências contra o agressor. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

Com informações do G1 Centro-Oeste