O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nessa quarta-feira (10) um vídeo em que se manifesta sobre o assassinato de Charlie Kirk, de 31 anos, fundador da organização conservadora Turning Point USA e aliado político próximo do presidente. Trump atribuiu o crime à “retórica de ódio” promovida, segundo ele, por setores da esquerda radical e pela mídia contra conservadores.

Charlie Kirk foi baleado no pescoço durante uma palestra realizada na Utah Valley University, em Utah, e não resistiu aos ferimentos. O evento reunia cerca de 3 mil pessoas, mas, segundo a polícia local, havia apenas seis agentes destacados para a segurança do local.

Presidente Critica a Esquerda e Promete Justiça

Em sua declaração, Trump se disse “tomado pela dor e pela raiva” diante do que classificou como um “hediondo assassinato em um campus universitário”. No vídeo, o presidente afirmou que Kirk “é um mártir da verdade e da liberdade” e responsabilizou a retórica da esquerda americana e da mídia pelo clima de polarização política e violência.

“Já passou da hora de todos os americanos — e da mídia — enfrentarem o fato de que a violência e o assassinato são a consequência trágica de demonizar, dia após dia, aqueles com quem você discorda”, afirmou Trump.

O presidente também relembrou outros episódios recentes envolvendo violência política contra conservadores, incluindo o atentado contra ele próprio em Butler, na Pensilvânia, e ataques a agentes de imigração.

“Minha administração encontrará cada um dos responsáveis por essa atrocidade e por outros atos de violência política, incluindo as organizações que os financiam e apoiam”, declarou.

Suspeito Está Preso e Investigações Continuam

Mais cedo, o diretor do FBI, Kash Patel, informou que o suspeito de efetuar o disparo que matou Charlie Kirk está sob custódia, embora não tenham sido divulgadas informações adicionais sobre sua identidade. Patel agradeceu às autoridades locais de Utah pela cooperação nas investigações.

O FBI conduz o caso em parceria com o Departamento de Segurança Pública de Utah. O chefe da polícia da Utah Valley University, Jeff Long, disse ao New York Times que a tragédia expôs falhas na segurança do evento.

“Você tenta cobrir todas as frentes e, infelizmente, hoje não conseguimos. Por causa disso, temos este incidente trágico”, declarou Long.

O governador de Utah, Spencer Cox (Partido Republicano), classificou o episódio como um “assassinato político” e lamentou a perda:

“Este é um dia sombrio para o nosso estado, é um dia trágico para a nossa nação”, afirmou.

Legado de Kirk e Reações

Charlie Kirk era casado com Erika Kirk e deixa dois filhos pequenos. Fundador da organização Turning Point USA, Kirk era uma das figuras mais ativas do movimento conservador jovem nos Estados Unidos.

Em sua declaração, Donald Trump finalizou com uma promessa de manter vivo o legado do aliado político:

“Um assassino tentou silenciá-lo com uma bala, mas fracassou, porque juntos garantiremos que sua voz, sua mensagem e seu legado viverão por incontáveis gerações.”

