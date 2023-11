Duas crianças, de 5 e 8 anos, foram encontradas ao lado do corpo da mãe, uma mulher de 29 anos, que foi assassinada a facadas pelo atual companheiro em Conselheiro Lafaiete, na região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais. O suspeito, um homem também de 29 anos, confessou o crime para a ex-companheira, mas fugiu em seguida e ainda não foi localizado.

A Polícia Militar (PM) foi acionada até uma casa no bairro Arcádia por volta das 5h30 desta sexta-feira (3). No local, encontraram uma mulher de 35 anos, que disse ser ex-mulher do suspeito. A testemunha relatou que o homem ligou para ela e pediu que ela fosse até a sua casa uma vez que teria “feito merda”.

Quando chegou ao endereço, ainda na porta da casa, o suspeito então confessou ter dado uma facada em sua atual namorada. Depois de ouvir a confissão, a ex disse que chamaria a polícia, momento em que o homem jogou o celular no lixo e saiu correndo do local.

De acordo com a PM, ao entrarem na casa, os militares encontraram a mulher sem roupas e caída na sala com um ferimento nas costas. Também estavam no cômodo os filhos dela, uma menina de 5 e um garoto de 8 anos. O Conselho Tutelar da cidade foi acionado e entregou os dois meninos para a avó materna.

Buscas pelo suspeito continuam

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas os médicos acabaram constatando a morte da mulher. Após a perícia da Polícia Civil fazer os levantamentos iniciais, o corpo foi removido por uma funerária local.

A PM fez buscas pelo suspeito, indo inclusive no seu local de trabalho, porém, até a publicação desta reportagem, ele ainda não havia sido localizado ou preso.

Fonte: O Tempo