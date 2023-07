Um atropelamento foi registrado na noite desse domingo (30), no bairro Jardim das Oliveiras, em Divinópolis. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma mulher de 32 anos foi atropelada e caiu em um canteiro de obras de uma Escola. O motorista do carro não ficou no local para prestar socorro à vítima, ele fugiu.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência teve apoio da equipe do Samu. Após ser atropelada, a vítima caiu de um barranco de aproximadamente 5 metros, sofrendo lesões diversas. O acesso ao local encontrava-se fechado por telas, sendo necessário o corte de uma corrente e abertura das telas para facilitar a retirada da vítima do barranco. A vítima foi retirada com segurança e após receber atendimento no local, foi encaminhada a Unidade de Saúde.

Quem souber do paradeiro do condutor pode acionar a Polícia pelo 190 ou 181 de forma anônima.