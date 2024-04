Um homem de 36 anos foi preso nesse domingo (28), em Patos de Minas, no Alto de Paranaíba, suspeito de agredir e enforcar sua ex-mulher, de 42 anos, enquanto a vítima estava com um bebê no colo. A mulher possui uma medida protetiva contra o suspeito, mas, mesmo assim, acabou sendo agredida.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava em um bar no bairro Alvorada quando o ex-companheiro passou na porta e a viu no local. Revoltado, ele invadiu o estabelecimento e agrediu a mulher com socos, além de enforcá-la e quebrar o celular dela.

A mulher conseguiu se desvencilhar do agressor e fugiu correndo com o filho no colo, até entrar em uma casa que estava com uma porta aberta. O ex-companheiro a seguiu, invadiu o imóvel e ainda deu facadas no dono da residência.

Após as agressões, o suspeito fugiu para casa, onde foi encontrado pelos policiais. Mesmo cercado, o homem chegou a gritar que ‘não tinha homem capaz de tirá-lo dali’. O indivíduo resistiu, mas foi atingido com um disparo de pistola elétrica (‘taser’) e acabou sendo preso e encaminhado para a Delegacia de Plantão de Patos de Minas. Durante a abordagem, ele acabou agredindo os policiais com socos e chutes.

O suspeito foi autuado por lesão corporal, mas também poderá responder por descumprimento de medida protetiva, já que não poderia se aproximar nem manter contato com a ex. A mulher dispensou atendimento médico e o homem esfaqueado não corre risco de vida. O caso será investigado pela Polícia Civil.

