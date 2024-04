A construção da linha de trem de alta velocidade que ligará Las Vegas ao sul da Califórnia, nos Estados Unidos, foi iniciada oficialmente na última semana. A Brightline West terá 350 quilômetros de extensão e será construída no meio da rodovia Interstate 15 (I-15).

Os trens serão totalmente elétricos e poderão atingir cerca de 320 km/h. A Brightline West promete ligar Las Vegas ao sul da Califórnia em duas horas, quase metade do tempo que se leva dirigindo.

Espera-se que o sistema ferroviário seja finalizado até 2028. Ele terá paradas em Las Vegas, no estado de Nevada, e em Victor Valley, Hesperia e Rancho Cucamonga, na Califórnia.

A visão da empresa, que já opera a linha de alta velocidade entre Miami e Orlando, na Flórida, é conectar cidades que possuem distâncias curtas demais para voar e longas demais para dirigir.

O projeto da Brightline West é avaliado em US$ 12 bilhões (mais de R$ 60 bilhões). Deste valor, US$ 3 bilhões foram financiados pelo projeto de lei bipartidário de infraestrutura do presidente Joe Biden. Os outros US$ 9 bilhões serão financiados pelo setor privado e, deste montante, US$ 3,5 bilhões serão títulos de atividades privadas do Departamento de Transportes dos EUA.

De acordo com a companhia, os trens terão 450 lugares, divididos entre assentos comuns e premium. Passageiros terão acesso à rede Wi-Fi, tomadas e oferta de comidas e bebidas a bordo.

A estação em Las Vegas ficará próxima da Las Vegas Strip, entre a rodovia I-15 e a Las Vegas Boulevard. O local será de fácil acesso ao aeroporto internacional, ao Centro de Convenções de Las Vegas e ao Estádio Allegiant, que sediou o Super Bowl de 2024.

Na outra ponta da linha, a estação em Rancho Cucamonga, na Califórnia, será erguida próxima do Aeroporto Internacional de Ontário. Ela será conectada com outros modais, como o sistema ferroviário suburbano California Metrolink, que liga o centro de Los Angeles a outros condados da região.

Segundo a Brightline, o corredor entre as duas regiões soma mais de 50 milhões de viagens por ano. Estudos da empresa mostram que uma em cada três visitas a Las Vegas são provenientes do sul da Califórnia.

Confira alguns números da linha Brightline West:

serão usados mais de 700 mil dormentes na linha;

a construção deve demandar 63 mil toneladas de aço;

quando completa, a linha terá mais de 315,8 mil m² de muros de contenção;

ao longo do caminho serão 160 estruturas entre viadutos e pontes.

Brightline na Flórida

Vale lembrar que o primeiro sistema ferroviário da Brightline começou na Flórida em 2018 e, em setembro de 2023, passou a conectar Miami a Orlando, ligando a Flórida Central ao sul do estado.

São esperadas paradas futuras em Tampa, na Costa Espacial (entre o Centro Espacial Kennedy e a Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral), em Cocoa e na Costa do Tesouro.

Fonte: CNN Brasil