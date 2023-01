Uma mulher, de 25 anos, foi esfaqueada na noite desta segunda-feira (2) na frente da filha, de 9 anos, em Governador Valadares. Segundo a polícia, o agressor é o companheiro da vítima, que foi preso em flagrante.

A vítima, de acordo com a PM, teria tentado terminar o relacionamento por causa das recorrentes brigas do casal. No entanto, o companheiro, por não aceitar a decisão, atacou a mulher com golpes de faca.

O crime foi no bairro Vale do Sol 2. Vizinhos da vítima perceberam a situação e contiveram o agressor até a chegada da polícia, que prendeu o autor em flagrante.

A mulher foi encaminhada inconsciente para o Hospital Regional com ferimentos no rosto, braço e peito. De acordo com a equipe médica, ela não corre risco de morte.

O agressor e a faca usada no crime foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares.

Fonte: G1