Uma jovem foi morta com golpes de facão em uma residência na manhã desta quarta-feira (23) em Campo do Meio (MG).

Segundo as primeiras informações, o crime aconteceu dentro de uma residência no bairro Padre Chico. A vítima, que era empregada doméstica, trabalhava no local.

A vítima foi identificada como Fabiana Silva, de 26 anos. O suspeito do crime é o pai de três filhos dela. Ele teria saído da prisão um dia antes de cometer o crime.

Após o crime, o homem fugiu. A polícia ainda não divulgou mais informações sobre o crime.