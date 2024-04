Durante a “Operação Narco Minas”, realizada nesta segunda-feira (8), a Polícia Militar Rodoviária abordou na altura do km 130 da MG-050, em Divinópolis, um ônibus de empresa de transporte coletivo de linha interestadual, linha Foz do Iguaçu/PR com destino a Belo Horizonte.

Após buscas do cão farejador “Black” foi localizada na mala de propriedade de uma passageira de 29 anos, a quantia de 33 barras prensadas de maconha.

Diante dos fatos, o material foi apreendido e a suspeita foi presa em flagrante e conduzida até a delegacia de Divinópolis.

Fonte: PMRv