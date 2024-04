A prefeitura de Lagoa da Prata divulga processo seletivo para estagiário. As inscrições podem ser feitas no site da prefeitura até o dia 17 de abril. Podem se inscrever alunos regularmente matriculados no Unifor-MG a partir do 1º período no curso de Pedagogia e em outras áreas a partir do 2º período.

As provas serão realizadas no dia 20 de abril, das 8:00 às 11:00 horas, na Escola Municipal Dr. Jacinto Campos, localizada na rua Prof. Jacinto Ribeiro, 132.

Para mais informações acesse o edital disponível no site da Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata: Clique aqui

Fonte: Unifor-MG