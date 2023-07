A Central de Regulação do SAMU Centro-Oeste recebeu chamado às 13h32 desta quinta-feira, para atendimento de um acidente, no qual um carro colidiu contra um muro, na av. Albino Santos, bairro Santanense, em Itaúna.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Itaúna fez o atendimento de uma mulher, de 30 anos. Estava consciente, com lesão importante na testa, queixando dor cervical, no lado esquerdo do quadril e perna direita.

Recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizada e encaminhada para o Hospital Manoel Gonçalves, em Itaúna.