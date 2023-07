Cerca de metade dos municípios de Minas estão sob risco de dengue, chikungunya e zika. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (20) pela Secretaria de Saúde a respeito do nível de infestação do Aedes aegypti no Estado – baseados nas informações enviadas por 817 das 853 cidades.

De acordo com o segundo Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LirAa/LIA) de 2023, 7,8% das localidades ainda estão em situação de risco e 45,7% em alerta para a transmissão das doenças.

Até esta quinta, 250.604 casos de dengue foram confirmados, com 159 óbitos. Quanto à chikungunya, são 58.348 registros e 32 óbitos. Em relação à zika, Minas tem 28 notificações e não houve óbitos.

A pesquisa para o LirAa foi realizada junto aos municípios mineiros entre 15 de maio e 2 de junho. A ação é parte da estratégia de monitoramento e controle do mosquito transmissor dos vírus causadores da dengue, chikungunya e zika.

De acordo com os dados enviados à SES-MG pelos municípios, 380 (46,5%) apresentaram o Índice de Infestação Predial pelo Aedes (IIP) igual ou menor que 0,9 e, por isso, receberam a classificação satisfatória, indicando que eles estão em situação de baixo risco de transmissão de arboviroses.

Outros 373 (45,7%) municípios em situação de alerta e 64 (7,8%) permaneciam em situação de maior risco (IIP maior que 4,0) para a transmissão das doenças no período investigado.

O IIP indica o percentual de imóveis que apresentaram recipientes infestados por larvas de Aedes, em relação ao total de imóveis que foram vistoriados pelos agentes de combate a endemias (ACE).

Dados anteriores

No primeiro LirAa de 2023, realizado em janeiro, dos 828 municípios que realizaram o levantamento, 319 (38,6%) estavam em situação de risco para a transmissão da dengue, chikungunya e zika, com IIP igual ou maior que 4. Outros 339 (41%) estavam em alerta e, em apenas 169 (20,4%), o indicador foi classificado como satisfatório, com IIP igual ou menor que 0,9.

Recipientes infestados

O LirAa possibilita identificar também onde o mosquito está procriando, por meio do Índice por Tipo de Recipiente (ITR), que indica o percentual de cada recipiente encontrado com larvas de Aedes aegypti nos imóveis, em relação a todos aqueles encontrados infestados durante as visitas dos agentes de combates a endemias dos municípios.

Em maio deste ano, a maioria (28,4%) dos recipientes infestados pelo Aedes em Minas foram depósitos móveis (vasos ou frascos, pratos, bebedouros, materiais em depósitos de construção etc.), seguidos dos depósitos passíveis de remoção/proteção, como lixo, sucata e entulho (19,5%), e dos depósitos utilizados no armazenamento de água para consumo humano ao nível do solo (16,2%), como tonel, tambor, barril, filtro etc.

Prevenção

Historicamente, as regiões do estado que sofrem com escassez de água com a chegada do inverno, têm o costume de armazenar água em recipientes ao nível do solo, deixando-os mal vedados ou mesmo sem tampa, permitindo o livre acesso das fêmeas grávidas do Aedes. Como os ovos do Aedes se mantêm viáveis por até mais de um ano, quando os recipientes são preenchidos por água, as larvas eclodem desses ovos e dão continuidade ao ciclo de vida em qualquer estação do ano. Sendo assim, é importante que a comunidade e os agentes de combate a endemias façam um trabalho educacional o ano todo, a fim de evitar a formação de novos criadouros de Aedes aegypti nos imóveis.

Ações contínuas

Dentre as ações da Secretaria de Estado de Saúde, destacam-se o monitoramento semanal de casos, a elaboração de boletim epidemiológico e o planejamento de solicitação de inseticida, junto ao Ministério da Saúde, para o envio aos municípios, além de reuniões periódicas com as unidades regionais de saúde para discutir e orientar sobre as medidas de prevenção e controle dessas doenças.

