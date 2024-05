Uma mulher foi retirada de uma audiência virtual no Tocantins após abrir uma lata de cerveja durante interrogatório. O juiz que presidia a seção ficou irritado com a atitude e decidiu excluir a ré da sala.

Segundo o portal G1, Rebeca Barbosa Oliveira respondia por dois crimes, injúria e ameaça. Ela foi absolvida do primeiro, mas terá que pagar uma multa de dez salários mínimos por desrespeitar o Judiciário.

Na gravação da audiência, que é pública, Rebeca aparece primeiro dentro de um carro. Em seguida, ela sai do veículo, entra em casa e abre uma garrafa verde de cerveja. A ré começa a beber o líquido, enquanto presta depoimento, e irrita o juiz.

“Doutores, doutores. É o seguinte, doutores. Eu estou vendo que a ré acabou de abrir uma cerveja. Está gravado aqui. Doutores, eu não vou fazer interrogatório de uma pessoa que está bebendo em um ato de julgamento… Então, não vou fazer interrogatório dela e vou determinar que seja excluída, imediatamente, a Rebeca da sala da audiência”, afirmou o juiz Alan Ide Ribeiro da Silva, da 2ª Vara de Augustinópolis (TO).

Após a confusão, o juiz continuou ouvindo as testemunhas, a defensoria pública e o promotor de Justiça. A sentença saiu no mesmo dia e a mulher foi absolvida do crime de injúria, mas condenada a três meses e dois dias de detenção por ameaça.

O juiz Alan Ide Ribeiro da Silva também indiciou Rebeca por litigância de má-fé, que significa conduta abusiva, desleal ou corrupta.

Fonte: O Tempo