A microrregião de Formiga concentra quase 19 mil microempreendedores individuais até abril, conforme dados da Receita Federal até o fim de abril.

Aqueles que querem iniciar ou impulsionar um negócio e se formalizar poderão se capacitar gratuitamente durante a Semana do MEI, que acontece na cidade de 20 a 24 de maio, na CITFOR e Acif/CDL. As inscrições podem ser feitas pela Sympla.

A iniciativa é uma realização do Movimento Teia (Trabalho, empreendedorismo, inovação e aprendizado) em parceria com o Sebrae Minas e outras instituições. A agenda de capacitações prevê conteúdos sobre marketing digital, inovação, gestão e estratégias de crescimento.

“A Semana do MEI é um período dedicado especialmente ao microempreendedor individual, que hoje representa um público relevante para economia da nossa região e do nosso país. As atividades serão gratuitas e com foco no aprimoramento da gestão e alavancagem dos negócios”, explica a analista do Sebrae Minas Ana Caroline Pessoni.

Formalização

Para ser MEI, é necessário ter um faturamento anual de até R$ 81 mil, não ter sócio nem filiais, trabalhar sozinho ou ter no máximo um empregado (que receba piso da categoria ou salário mínimo) e atuar em uma das ocupações permitidas. Entre as vantagens estão: acesso a linhas de crédito com condições mais atrativas, participação em licitações, direito à aposentadoria por invalidez, auxílio doença, salário maternidade, aposentadoria por idade e emissão de nota fiscal.

Programação

20/5

19h às 20h30

Venda mais no digital (Local: CITFOR)

21/5

19h às 22h

Workshop: Gestão eficaz – Otimize seu tempo e recursos (Local: CITFOR)

23/5

7h às 9h

Café Empresarial: Estratégias de crescimento do MEI ao Simples Nacional

23/5

19h às 21h

Palestra: Inovação no Brasil e no mundo – é possível inovar no MEI?

Fonte: Sebrae