A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite dessa quinta-feira (9) 155 pássaros silvestres na BR-354, em Pouso Alto (MG).

Segundo a PPF, as aves estavam dentro de um carro ocupado por dois homens, de 45 e 37 anos.

Durante a fiscalização, os policiais encontraram no porta-malas do carro várias gaiolas com 103 trinca-ferros e 52 coleiros. Ambos são pássaros silvestres típicos da Mata Atlântica e estavam com espaço reduzido.

O carro tinha placas de Belo Horizonte. O passageiro contou aos agentes da PRF que adquiriram os pássaros em Varginha e o destino seria Duque de Caxias (RJ), onde eles seriam vendidos na feira da cidade.

Segundo a PRF, a ocorrência se enquadra no artigo 29 da Lei de Crimes contra a Fauna, que prevê pena de seis meses a um ano de detenção e multa para quem “matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida”.

As aves serão entregues para a Polícia Militar de Meio Ambiente de Itamonte (MG). Os suspeitos foram liberados após assinarem o Termo Circunstanciado de Ocorrência.

