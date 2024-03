Uma mulher de 26 anos foi morta e o companheiro dela, de 27, ficou ferido, após tentarem assaltar um policial militar à paisana no bairro Caiçara Adelaide, região Noroeste de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (5).

De acordo com informações da Polícia Militar, o casal rendeu o militar quando ele seguia para a academia, na rua Apolo, por volta de 21h30. O homem teria mostrado uma arma e, enquanto a mulher tentou pegar a bolsa dele, reagiu dando três disparos.

A mulher, atingida no pescoço, caiu no chão na hora. Já o comparsa dela conseguiu fugir, mas foi localizado após a chegada de viaturas no local. O suspeito usava uma réplica de arma de fogo, e foi encaminhado para o Hospital Odilon Behrens, onde ficou sob escolta policial.

O Samu chegou a ser chamado para atender a mulher, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A perícia da Polícia Civil esteve no local e encontrou pedras de crack e uma porção de maconha nas roupas dela.

Ainda segundo a PM, a mulher tem passagens por roubo, receptação, tráfico, apropriação indébita, uso e consumo de drogas e injúria. Já o homem tem registros por roubo, uso e consumo de drogas, tráfico e apropriação indébita.

O militar teve a arma apreendida e foi recolhido para a sede do Batalhão de Eventos, onde trabalha. A Corregedoria da corporação acompanha o caso, que foi encaminhado para a Polícia Civil.

Fonte: Hoje em Dia