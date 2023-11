A polícia de São Paulo prendeu sete pessoas acusadas de integrar uma quadrilha de sequestros. Entre os detidos, estão duas jovens que teriam a função de aplicar o chamado “golpe da sedução”, abordando homens em casas noturnas e os convencendo a sair com elas. No caminho até o suposto apartamento das jovens, eles eram interceptados pelos demais criminosos do bando e levados a um cativeiro na zona oeste da capital.

As jovens, identificadas como Beatriz e Mariana, foram presas em flagrante pelos crimes de organização criminosa, porte de arma e receptação dolosa.

A abordagem das vítimas funcionaria da seguinte forma. A dupla de mulheres era orientada pelos outros suspeitos, que ficavam do lado de fora das baladas. Eles avisavam as jovens sobre a chegada de clientes com carros de luxo ou itens como relógios caros e roupas de grife.

Elas, então, aproximam-se das vítimas. Simulavam a paquera, envolviam os homens com conversas sensuais e propunham a eles saírem dali. O endereço seria a casa de uma delas em um bairro nobre, para que as vítimas não desconfiassem. No meio do caminho, aconteceria o sequestro.

Segundo o delegado Milton Toschi Junior, em um dos casos, dois homens foram levados para o cativeiro, onde foram torturados e tiveram que fazer transferências. O prejuízo foi de R$ 50 mil a R$ 100 mil.

Alguns dias depois, elas voltaram à mesma casa noturna para aplicar o mesmo golpe. No caminho para a armadilha, no entanto, a vítima percebeu a movimentação dos criminosos e conseguiu fugir.

Antes da prisão da dupla de “bonitonas”, uma outra integrante do grupo já havia sido detida no local do cativeiro. Lá, as vítimas eram deixadas num colchão velho e sujo. No local, pelo menos duas vítimas foram mantidas e obrigadas a realizar transferências bancárias para serem libertadas.

De acordo com a polícia, quatro mulheres e três homens faziam parte do grupo criminoso. Entre eles, o namorado de Beatriz. Diego foi detido ao lado dos comparsas. Com eles, a polícia encontrou um revólver, celulares roubados e relógios, possivelmente das vítimas.

A polícia investiga agora se o bando fez outras vítimas.

A equipe de reportagem não conseguiu localizar o advogado de defesa das suspeitas. O espaço permanece aberto para possível manifestação.

